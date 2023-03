Polonia-Albania, probabili formazioni e dove vederla

La Polonia cerca la vittoria contro l’Albania

Bruttissimo esordio nelle qualificazioni per la Polonia, sconfitta per 3-1 dalla Repubblica Ceca, nella prima giornata delle qualificazioni a Euro2024. Gli uomini di Santos sfidano l’Albania questa sera alle 20.45 allo Stadion Narodowy di Varsavia. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Football (Diretta Gol Euro 2024) e in diretta streaming su Now TV e Sky Go.

Polonia-Albania, le probabili formazioni

Polonia (4-2-3-1): Szczesny; Cash, Kiwior, Bednarek, Frankowski; Zielinski, Linetty; Bielik, Szymanski, Karbownik; Lewandowski. Allenatore: Santos.

Albania (3-5-2): Berisha, Ismajli, Kumbulla, Mihaj; Hysaj, Abrashi, Bare, N.Bajrami, Lenjani; Broja, Uzuni. Allenatore: Sylvinho