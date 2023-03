A quali miti credono i giocatori quando contano le carte nei giochi di casino live?

Forse non tutti i giocatori sanno contare le carte nei giochi di carte, ma tutti hanno sentito dire che è possibile farlo e che aiuta a ottenere un risultato migliore. Può sembrare che contare le carte in un normale club di gioco o in un casino live sia un’attività semplice. Almeno, questo è ciò che “assicurano” gli sceneggiatori dei film di Hollywood. Ma in realtà si scopre che nella pratica non tutti ci riescono, inoltre questa procedura non è così efficace come molti pensavano. Ci sono alcune idee sbagliate associate al conteggio delle carte. Cerchiamo di analizzarle più in dettaglio.

Per contare le carte, è necessario possedere capacità cerebrali uniche e almeno una memoria fotografica.

Nei film popolari viene spesso mostrata una scena di questo tipo: una persona che arriva al casinò, che non sa praticamente nulla del gioco d’azzardo, inizia a memorizzare tutte le informazioni che vengono mostrate per una migliore comprensione da parte del pubblico sotto forma di formule matematiche senza senso sullo schermo. Questa tecnica viene utilizzata spesso, e lo spettatore ha l’idea che il giocatore, ad esempio, per vincere al blackjack o al poker, debba ricordare tutte le carte, ed essere in grado di contare rapidamente i loro valori nella mente. Presumibilmente, sapendo quali carte sono già nel mazzo, è possibile determinare con un alto grado di probabilità quale sarà il risultato successivo.

Ma cerchiamo di approfondire le regole dei giochi di carte. Infatti, non è necessario ricordare con precisione le carte che sono uscite quando si gioca al casino live. È sufficiente capire che ognuna di esse ha un indice positivo, negativo o nullo. Prima che una determinata carta venga eliminata, il giocatore deve semplicemente aggiungere il suo indice al punteggio totale. Dopodiché, già sulla base del conto totale, l’utente prende una decisione, adattando la propria strategia di gioco in base alla nuova distribuzione. Si scopre che non sono necessarie abilità soprannaturali. Le persone prive di questa caratteristica sensazionale – la memoria fotografica – giocano perfettamente al casinò. È sufficiente che contino velocemente e non perdano la concentrazione.

Le strategie di conteggio sono molto complesse e possono essere padroneggiate anche da chi non è un genio, ma ha sicuramente ottime capacità matematiche.

Naturalmente, esistono alcuni metodi complessi di conteggio delle carte che possono richiedere competenze specifiche, ma l’esperienza dimostra che non giustificano l’investimento di tempo e fatica. Rispetto alla strategia abituale, tali tecniche non danno un vantaggio maggiore, quindi per una partita di carte di successo è sufficiente avere capacità matematiche medie e una buona concentrazione.

Ci vorrà una lunga preparazione

Alcune tecniche di conteggio delle carte richiedono una preparazione, in quanto possono essere complesse e richiedere molto tempo. Tuttavia, in questo caso stiamo parlando di vecchi schemi. Oggi esistono sistemi più semplici ed efficaci, adatti a chi non dedica molto tempo al casino live. Ma è importante notare che senza l’esperienza pratica e la conoscenza della strategia di base, il conteggio delle carte non funziona.

Il conteggio delle carte non è un diritto, non è particolarmente legale in nessun casinò.

In effetti, in alcuni stabilimenti di gioco d’azzardo vigeva la regola che il conteggio delle carte era inaccettabile. L’amministrazione sosteneva addirittura che una persona sarebbe stata allontanata dalla sala per questo motivo. Ma come si potrà conoscere questo processo dal casino live, se l’intero processo si svolge nella testa di una persona? Nessuno gli vieterà di pensare allo svolgimento del gioco. Pertanto, non c’è nulla di criminale nel calcolo, ovviamente, se il giocatore non dice nella chat generale che presumibilmente riesce a vincere usando la sua super-strategia, che può raccontare agli altri dietro pagamento di una certa somma.

Prestiamo inoltre attenzione al fatto che il conteggio delle carte nei casinò virtuali è spesso impossibile per ragioni oggettive. Il fatto è che dopo ogni mano, le carte vengono mescolate (anche quelle che si trovano nel rimbalzo), quindi il processo è privo di significato.