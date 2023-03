Calciomercato Inter, Klopp mette nel mirino un neroazzurro | Le ultime notizie

Jurgen Klopp ha messo nel mirino alcuni pezzi pregiati della Serie A. Infatti è noto l’interessamento per Adrien Rabiot della Juventus, ma non manca l’interessamento per Marcelo Brozovic.

Calciomercato Inter, Klopp vuole Brozovic

Questa trattativa solo un anno fa sembrava praticamente impossibile, data l’importanza del croato nella squadra neroazzurra, ma ad oggi la situazione è totalmente diversa. L’Inter ovviamente valuterebbe con piacere un’offerta per il 31enne che non è più inamovibile nella squadra. Il calciatore non valuta per il momento di lasciare Milano, ma sappiamo come va il calciomercato. Bisogna solo attendere la mossa del Liverpool.