Calciomercato Inter, l’argentino di origini italiane sul taccuino di Marotta

Nerazzurri primi della lista tra le contendenti pronte a prenderselo

Con l’emergenza legata all’intero reparto offensivo, l’Inter punta i riflettori sul giovanissimo Mateo Retegui, attaccante del Tigre, squadra che milita nel campionato argentino. Il ventitreenne fresco di convocazione ed esordio con la nazionale italiana si è detto riconoscente ed onorato della chiamata da parte del ct Mancini. I nerazzuri con l’instabilità e l’incertezza legata all’attacco, ricordiamo che Dzeko e Correa sono dati per partenti mentre di Romelu Lukaku ancora non ha rinnovato, devono assolutamente trovare delle valide alternative onde evitare di lasciare il peso dell’intero reparto sulle spalle di Lautaro Martinez. E Retegui sembrerebbe proprio la soluzione migliore soprattutto per ciò che riguarda il futuro. Con la sua giovane età infatti potrebbe scrivere bellissime pagine di storia calcistica col club di Milano.