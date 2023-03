Calciomercato Juve, la permanenza di Allegri non è affatto scontata: ecco chi può sostituirlo

Premesso che, in questo momento, la panchina della Juve non è in bilico. La nuova società bianconera ha piena fiducia nel tecnico toscano per come ha saputo gestire la situazione del -15 in classifica. Ma se Allegri decidesse di cominciare una nuova avventura oppure la società dovesse optare per l’esonero dopo un “eventuale” finale di stagione deludente ecco allora che si valuterebbe il sostituto.

Due nomi pronti al ritorno a Torino

La suggestione rimane Antonio Conte, appena esonerato dal Tottenham ma, in questo momento, fuori dalla portata dei club italiani a meno che non decidesse di abbassarsi notevolmente lo stipendio. Il secondo nome sarebbe un altro ritorno ossia Igor Tudor, allenatore del Marsiglia dopo l’esperienza con l’Hellas Verona e quella come vice di Andrea Pirlo proprio alla Juve.