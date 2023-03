Calciomercato Juventus, ecco il dopo Vlahovic | Cherubini prepara 45 milioni

“Si parla sempre di gol e freddezza sotto porta quando si parla di lui, ora il predestinato è una vera realtà dell’Atalanta e del calcio europeo – ha detto a Terzo Tempo -. Sorprende l’impatto sulla partita, ha grande fame. E’ un ottimo realizzatore e per questo l’Atalanta non ha fretta di venderlo. Considerando che sul piatto non c’è nulla, il ragazzo crescerà a Bergamo, con i tifosi che premono per un contratto per blindarlo. E pensare che è arrivato per 17 milioni, un investimento importante vista l’età. Vuol dire che era sicura che sarebbe diventato un giocatore importante”. E’ questo il pensiero di Filippo Di Santo a Radio Bianconera sul possibile arrivo di Hojlund a Torino.

Calciomercato Juventus, è Hojlund l’attaccante del futuro?

E sul suo futuro ha aggiunto: “Oggi possiamo dire che non ci stupirebbero tra qualche tempo cifre vicine ai 40-50 milioni. Le strade sono due: o il giocatore dice di rimanere o magari in caso di offerta importante da un top club, non è escluso che l’Atalanta richieda un anno di prestito per preparare ancora di più il ragazzo al grande salto”. Su un possibile interesse della Juventus poi ha detto: “E’ meglio come alternativa a Vlahovic, ma deve giocare più sulla profondità”.