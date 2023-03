Calciomercato Juventus, la speranza francese

Ferrero spera nel club parigino

Il calciomercato da sempre ci ha mostrato come più e più squadre contemporaneamente possono essere coinvolte in un unica operazione. E’ la dinamica che in questi giorni sta prendendo sempre più piede in casa bianconera, dove un particolare intreccio col Napoli e il Psg, potrebbe portare a Torino quel rinforzo difensivo tanto cercato e desiderato. Il Psg sta letteralmente rifacendo l’intero reparto arretrato e dopo aver ormai quasi del tutto consolidato il colpo Skriniar, punta i suoi radar verso Kim Minjae. Il roccioso difensore coreano militante nelle fila del club partenopeo, sta disputando una stagione pressoché perfetta, cosa questa che ha attirato su di lui le attenzioni di moltissimi top club europei, tra i quali proprio quello parigino. E in tutto ciò la Juventus spera vivamente che l’affare vada in porto in modo tale da spianare la strada a Ferrero per arrivare ad un suo pupillo seguito da tempo.

Calciomercato Juventus, come la vecchia signora potrebbe trarne vantaggio

Se il Napoli lascerà partire Kim con destinazione Francia, allora i parigini mollerebbero la presa su Pau Torres, difensore del Villareal. Il ventiseienne spagnolo è ritenuto l’opzione b al calciatore coreano ma contemporaneamante è anche un obiettivo del mercato bianconero da tempi non sospetti. La dirigenza bianconera ha dunque un motivo in più per sperare che il Psg riesca ad aggiudicarsi Kim. Così facendo si ritroverebbe in una situazione piuttosto agevolata per l’acquisto del cartellino di Torres e per andare a rinforzare quella difesa che forse oggi più che mai necessità di nuovi innesti.