Calciomercato Lazio, Tare guarda al Belgio per l’attacco | La proposta

Calciomercato Lazio, i biancocelesti necessitano di un attaccante

La Lazio guarda in Europa per l’attaccante della prossima stagione: Ciro Immobile non è in discussione, ma i recenti problemi fisici del centravanti napoletano hanno fatto scattare l’allarme in casa biancoceleste con la necessità di trovare un secondo attaccante in grado di affiancare o sostituire il bomber ex Torino.

Mercato Lazio, si punta a Boniface dell’Union Saint Gilloise

Come riporta Tuttomercatoweb, Victor Boniface, attualmente in forza all’Union Saint-Gilloise, sembra essere al centro dell’interesse di numerosi club di livello internazionale tra cui proprio la Lazio. Il giocatore è stato acquistato per 2 milioni di euro la scorsa estate, rappresentando una cifra record per l’Union Saint-Gilloise. Se Boniface dovesse essere ceduto, il club potrebbe ricevere una cifra ben superiore, visto che il suo valore di mercato è in costante crescita. Infatti, si prevede che la sua partenza possa fruttare alla società un incasso di almeno 7 milioni di euro.