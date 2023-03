In Turchia in questi giorni molti s’interrogano sul futuro di Mauro Icardi, attaccante in prestito al Galatasaray. Secondo il portale turco Fanatik, il club giallorosso di Istanbul ha già deciso e dichiarato di voler investire i 15 milioni di euro per riscattarlo anche se sono molti i club su di lui tra cui Roma e Milan visto che all’Inter non dispiacerebbe un ritorno in Italia.