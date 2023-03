Calciomercato Milan, nuovo nome per l’attacco rossonero: Maldini ci prova

Si inizia a infiammare il mercato delle big che, tranne il Napoli, hanno però tutte un finale di stagione incerto. Tra queste c’è proprio il Milan di Stefano Pioli che senza accesso alla prossima Champions League avrebbe bisogno di qualche cessione di lusso per finanziare qualche colpo in entrata. Decisivi saranno, quindi, questi ultimi due mesi di campionato per poter pensare più serenamente all’estate. Il primo obbiettivo resta comunque una punta.

Il Milan piomba su David

È ricominciato il valzer degli attaccanti sul taccuino di Maldini e Massara con un ultimo nome messo sulla lista dei preferiti. Il nome in questione è Jonathan David, attaccante del Lille classe 2000 che vorrebbe fare il salto di qualità in una squadra di prima fascia. Costa 50 milioni e l’ostacolo principale è causato dall’interesse del Barcellona sul giocatore.