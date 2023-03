Calciomercato Milan, quei 10 milioni che potrebbero far comodo

Maldini punta a fare cassa

Non solo mercato in entrata ma anche in uscita. Il Milan in questi giorno sta studiando la migliore strategia per cedere alcuni dei suoi giocatori che vuoi per infortuni o vuoi per scelte tecniche, non hanno avuto abbastanza spazio. Maldini e Massara sperano di farci un bel gruzzoletto, magari poi da reinvestire in ottica di acquisti. Scelta questa dettata anche dall’incertezza derivante dal discorso Champions. Con Lazio, Inter, Milan e Roma attanagliate tutte in un fazzoletto di soli 5 punti, la concorrenza per la corsa entro i primi 4 posti è più spietata che mai.

Calciomercato Milan, i nomi in patenza

Dunque sulla lista cessioni i primi interessati sono Rebic e Ballo–Tourè. Il croato sta trovando davvero pochissimo spazio. Mister Pioli gerarchicamente gli preferisce Leao, Giroud, Ibrahimovic e Origi. Di conseguenza il suo poco utilizzo sommato alla sua voglia di giocare di più, porrebbero tutte le basi per lasciarlo andar via. Tourè invece ha la strada chiusa da Hernandez, ormai divenuto intoccabile per il tecnico rossonero. Dalle loro partenze potrebbero entrare quei fatidici 10 milioni che tanto farebbero comodo alle casse della società milanese, la quale potrebbe poi reinvestirli su dei nomi relativamente giovani da fare crescere tra le propria mura.