Calciomercato Roma, si pensa anche a De Zerbi per il dopo Mourinho

Il futuro di Mourinho alla Roma non è affatto sicuro, anzi. Il tecnico portoghese non ha mai confermato di restare anche per il prossimo anno, anzi ha lasciato sempre qualche dubbio. Ecco perché in questi gironi si cerca di capire chi possa essere il successore.

Calciomercato Roma, anche De Zerbi insieme a Conte per la panchina

Dopo l’esonero di Conte dal Tottenham, le voci di un possibile approdo alla Roma del tecnico pugliese sono state tante. Ma non è l’unico. Infatti la Roma sta guardando con interesse anche De Zerbi, ma la concorrenza è tanta. Il tecnico in forza al Brighton vorrebbe rimanere in Premier, ma ci sono anche Inter e lo stesso Tottenham a fare da corteggiatori.