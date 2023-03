Calciomrcato Milan, si prospetta complicata la trattativa per Brahim Diaz

A fine stagione il Milan dovrà cercare di far restare il Brahim Diaz in rossonero. Ci dovrà provare in tutti i modi ma la trattativa con i Blancos sarà più complicata del previsto.

Calciomercato Milan, Brahim vuole restare

Si perché Brahim Diaz ha espresso la volontà di restare in rossonero, ma tutto dipenderà dal Real Madrid. Il Milan, dopo due anni di prestito, potrebbe riscattare il suo cartellino per 22 milioni di euro, con gli spagnoli che però potrebbero contro riscattarlo per 26/27 milioni. Ad oggi Maldini e Massara vorrebbero chiedere uno sconto sulla cifra, mentre il Real starebbe addirittura pensando di riportarlo al Bernabeu per poi cederlo ad una cifra ancora superiore.