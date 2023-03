Galles-Lettonia, probabili formazioni e dove vederla

Galles a caccia della prima vittoria nel girone

Il Galles, reduce dal pareggio contro la Croazia, cerca la prima vittoria nel girone. Ramsey e compagni sfideranno la Lettonia nella seconda giornata del gruppo D per le qualificazioni a Euro2024, questa sera alle 20.45. Sarà possibile seguire il match in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203) e in streaming su NOW e SKY GO.

Galles-Lettonia, le probabili formazioni

GALLES (4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Williams; Ampadu, Morrell; Wilson, Ramsey, James; Moore.

LETTONIA (4-4-2): Steinbors; Savalnieks, Cernomordijs, Balodis, Sorokins; Ikauniekis, Tobers, Zjuzins, Ciganiks; Uldrikis, Gutkovskis.