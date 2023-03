Inter, Inzaghi conta nei recuperi per la volata finale

Domenica riprende il campionato e quindi parte la volata finale per le posizioni che contano in classifica, ma non solo. Infatti l’Inter di Simone Inzaghi deve cercare di lottare anche per la Coppa Italia, e per la Champions League.

Inter, Bastoni-Gosens-Dimarco pronti per il rientro

Per la volata finale serve poter anche contare su più uomini possibili. Ecco perchè Inzaghi spera di riavere Bastoni, Gosens e Dimarco che hanno svolto un lavoro personalizzato sul campo. Più indietro è Skriniar, alle prese con le terapie. Però con il recupero dei nazionali, l’Inter si prepara ad affrontare un Aprile di fuoco.