Lazio, Lotito: “Dobbiamo intervenire per evitare che si realizzino determinati episodi”

Intervenuto nel corso di uno speciale di Sky sull’antisemitismo negli stadi, il presidente della Lazio Claudio Lotito, si è espresso sul tema.

Lazio, Lotito sulla possibilità della chiusura della Curva

“Noi dobbiamo intervenire per evitare che si realizzino determinati episodi e poi, nel momento in cui si verificano, avere la possibilità di poterli reprimere e isolare questa gente che non deve diventare un punto di riferimento. Per questo chiudere la Curva in questo caso, nel caso della Lazio, significherebbe creare un punto di riferimento e favorire le persone che non rispettano le regole“.