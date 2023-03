Lazio, Lotito e Romagnoli a Milano | Ecco perchè

Altro premio per i biancocelesti

Claudio Lotito e Alessio Romagnoli saranno presenti domani a Milano per ricevere il premio 2022 ‘Amico dei Bambini … Un Esempio per loro’.

Queste le persone Claudio Lotito (Presidente SS Lazio), Stefano Pioli (allenatore AC Milan,) Danilo D’Ambrosio (giocatore FC Internazionale), Mattia Perin (giocatore Juventus Football Club Spa), Alessio Romagnoli (giocatore SS Lazio), Andrea Pinamonti (giocatore US Sassuolo), Nicolò Rovella (giocatore AC Monza), Gerhard Comper (Presidente FC Südtirol), Stefano Marchetti (Direttore Generale AS Cittadella), Claudio Ranieri (allenatore Cagliari Calcio), Angelo Carbone (Responsabile Settore Giovanile Ac Milan), Christian Lantignotti (allenatore Under 17 AC Milan), Paolo Masini (Direttore Sportivo SG Varesina Calcio), Monica Bertini (giornalista ) Salvatore Malfitano (giornalista).