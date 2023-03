Lazio, per la Champions ecco perchè crederci | I motivi

“Con la situazione attuale di calendario e classifica, credo che sia un dovere per la Lazio entrare nella prossima Champions League. La squadra di Sarri ora sarà chiamata a giocare una volta a settimana e parte dal secondo posto in classifica. La rosa è corta, ma con il rientro di Immobile le cose cambieranno. Le vittorie contro le concorrenti dirette, i due derby, sono tutti elementi che daranno anche maggiore carica e certezze alla squadra. Ora la Lazio è artefice del proprio destino in un campionato in cui di problemi tutte ne hanno. Se la Lazio non dovesse arrivare tra le prime quattro sarebbe a causa di propri errori”.

Sono queste le parole di Oddi a Radiosei sulla corsa al quarto posto, obiettivo raggiungibile dopo il derby visto che la Lazio può ambire al secondo posto.