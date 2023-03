Svizzera-Israele, le probabili formazioni e dove vederla

La Svizzera cerca conferme contro Israele

La Svizzera di Yakin sfida Israele nella seconda giornata delle qualificazioni a Euro2024 gruppo I. Seconda sfida per gli elvetici dopo lo 0-5 in Bielorussia, esordio, invece, per Israele. Il match è in programma alle 20.45 e sarà possibile seguirlo in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203) e in streaming su NOW e SKY GO.

Svizzera-Israele, le probabili formazioni

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Rodriguez, Ajkani, Elvedi, Widmer; Freuler, Zakaria, Xhaka, Steffen, Vargas, Itten. CT: Murat Yakin.

ISRAELE (4-3-3): Glaze, Dasa, Shlomo, Vitor, Leichner, Gloukh, Lavi, Peretz, Haziza, Weissman, Solomon. CT. Hazan.