Calciomercato Inter, l’agente di Bastoni tranquillizza i tifosi: “Vuole restare ancora a Milano”

Alessandro Bastoni da tempo è seguito dai top club europei per le ottime doti sia in fase di impostazione che in fase difensiva. Complice anche qualche piccolo acciacco, in questa stagione non è riuscito ad esprimersi come nelle precedenti.

L’agente frena le voci di mercato

Intercettato da qualche giornalista sotto la sede in Viale della Liberazione, l’agente di Bastoni Tullio Tinti ha provato a chiarire la situazione del difensore: “Sono i primi incontri, stiamo parlando, ci sarà spazio nelle prossime settimane. Lui è sempre stato un tifoso dell’Inter, ne stiamo parlando”. Mentre ha risposto ad altre due domande.

Quindi i tifosi possono stare tranquilli?

“Perché dovrebbero essere agitati? Le voci le mettete in giro voi, non io o Bastoni”.

Attorno a Bastoni c’è un grande interesse?

“Assolutamente ma lui è un tifoso interista e vuole rimanere all’Inter”.