Calciomercato Inter, ora Dumfries costa la metà | Ecco l’erede

Da tempo il calciatore da cedere per fare cassa è Dumfries, ma le sue prestazioni non stanno certamente aiutando la dirigenza a piazzarlo. Sicuramente il suo valore di mercato è drasticamente sceso dai 50-60 chiesti in precedenza, e bisogna vedere se le squadre interessate come Chelsea e Manchester United sono ancora interessate a lui.

Calciomercato Inter, è Buchanan l’erede di Dumfries

Nel coso della partenza di Dumfries, Marotta e Ausilio hanno individuato in Buchanan il suo successore. Costo sui 20 milioni di euro, ma una grande capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Una dote che quest’anno è davvero mancata all’Inter.