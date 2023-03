Calciomercato Inter, ore decisive per il futuro di Bastoni

Il difensore azzurro Bastoni è in scadenza nel 2024 e l’Inter sta facendo di tutto per farlo restare in neroazzurro. In queste ore incontro decisivo tra le due parti.

Calciomercato Inter, incontro deciso in corso

Stando a quanto riporta SportMediaset è in corso proprio adesso l’incontro tra l’Inter e l’agente di Bastoni. Si parte dall’attuale contratto da 3.5 milioni, l’intenzione è arrivare a 5. C’è ottimismo, potrebbe esserci una fumata bianca già in giornata: la volontà del giocatore, nonostante il corteggiamento del City e del Chelsea, è quella di continuare la sua esperienza in nerazzurro.