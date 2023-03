Calciomercato Juventus, segnali positivi per il futuro: l’attaccante apre al rinnovo

Manca ancora molto alla fine del campionato e la Juventus già pensa alle prossime mosse di mercato. Una delle trattative più importanti riguardo il rinnovo di Angel Di Maria che, tramite il suo agente, manda segnali positivi per quanto riguarda il suo futuro in bianconero.

Juventus, Di Maria verso il rinnovo

Gli ultimi contatti con l’entourage del Fideo sono stati molto positivi: il fantasista, in scadenza a giugno e cercato anche dal Barcellona, avrebbe dato il proprio benestare per la permanenza in bianconero, sempre più coinvolto dalla causa.