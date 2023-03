Calciomercato Lazio, la priorità è il vice Immobile | I nomi

In estate la rosa della Lazio deve essere notevolmente migliorata, soprattutto se arriva la qualificazione in Champions League e quindi si dovrà tenere il doppio impegno.

Calciomercato Lazio, Lotito si era mosso in anticipo per Retegui

Il vice Immobile che Lotito aveva immaginato era Retegui, ma a rovinare i piani del presidente della Lazio è stato il ct azzurro Roberto Mancini, che facendo esplodere l’italo-argentino ha nettamente alzato il suo valore. Per Sarri invece l’identikit ideale, come riporta Il Messaggero, sarebbe quello di Rafa Silva, in scadenza nel 2024 con il Benfica.