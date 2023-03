Calciomercato Lazio, tre rinforzi per la rosa del prossimo anno | Tutti i nomi

Calciomercato Lazio, Sarri a fine stagione discuterà di mercato

La Lazio ha come obiettivo l’ingresso in Champions League, dopodichè si tireranno le somme su come rinforzare la rosa, specialmente in caso di ingresso nella massima competizione internazionale: Maurizio Sarri avrà quindi un confronto a fine stagione con Lotito e Tare per delineare le strategie.

Mercato Lazio, ecco i nomi che piacciono a Sarri

Come riporta Lalaziosiamonoi.it, se è vero che si seguono profili come quello di Retegui o del baby Zapelli è anche vero che Sarri apprezza Fabiano Parisi così come Tommaso Baldanzi. Non solo, segue Jacopo Fazzini, mezzala sinistra e per l’attacco può tornare di moda Bonazzoli così come Gabbiadini della Sampdoria. Tra i nomi che militano all’estero piace Victor Boniface, attaccante dell’Union SG (Royale Union Saint Gilloise).