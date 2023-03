Calciomercato Milan, la punta sta trattando il rinnovo: ore decisive

L’agente di Giroud è arrivato a casa Milan

La sosta per le Nazionali è terminata e i giocatori stanno facendo rientro nei propri club. Tra questi c’è Olivier Giroud che non ha trovato il gol con la Francia contro Olanda e Irlanda del Nord ma che col Milan sta avendo un ritmo sempre molto costante.

In queste ore, come riportato da Sky Sport 24, è arrivato a Milano l’agente del francese per trattare il rinnovo con la dirigenza rossonera. L’ex Chelsea vorrebbe rimanere al Milan ma il nuovo accordo dovrebbe prevedere solo il prolungamento di un anno all’attuale scadenza a giugno 2023.