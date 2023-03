Calciomercato Milan, Maignan vuole restare in rossonero

In questo momento Mike Maignan è tra i portieri più forti al mondo, e quando è stato preso al Milan per prendere il posto di Donnarumma pochi avrebbero pensato, che non solo non lo avrebbe fatto rimpiangere, ma che avrebbe fatto addirittura meglio.

Calciomercato Milan, Maignan vuole restare a Milano

Secondo quando riportato dal Corriere della Sera, Mike Maignan avrebbe fatto sapere ai dirigenti del Milan che vuole restare in rossonero, infatti per lui il Diavolo non è un punto di passaggio, ma un punto di arrivo.