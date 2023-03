Calciomercato Napoli, il Bayern Monaco vuole a tutti i costi Osimhen | Offerta shock

Il Napoli dovrà resistere agli assalti dei suoi gioielli a fine stagione: il futuro in azzurro di Victor Osimhen per questo motivo è a rischio, grazie alla straordinaria stagione fin qui disputata dall’attaccante nigeriano. Il Bayern Monaco infatti si sta già informando sulla possibilità di trattativa per l’ex Lille.

Mercato Napoli, offerta di 120 milioni per Osimhen dal Bayern Monaco

Come riporta Tuttosport, il club tedesco avrebbe pronta una mega offerta per convincere Aurelio De Laurentiis: 120 milioni di euro più bonus. E i bavaresi avrebbero fatto sapere di essere pronti ad alzarla, qualora non fosse ritenuta sufficiente dai partenopei. In caso di addio, Spalletti chiederebbe al presidente azzurro un rinforzo di spessore che potrebbe già essere nel nostro campionato: al Napoli piace molto Hojlund dell’Atalanta, valutato dalla Dea tra i 40 e i 50 milioni di euro.