Calciomercato Roma, svolta per il terzino: le ultime

Tiago Pinto può sorridere. Dopo la brutta parentesi nella Capitale ora il terzino statunitense fa gola a molti, anche in Belgio e in Olanda, ma soprattutto la Premier League.

Roma, quanto mercato per Reynolds

Bryan Reynolds, terzino statunitense, passato in prestito dalla Roma al Westerloo, in Belgio sta trovando la sua dimensione che gli ha permesso di riconquistarsi anche la nazionale. Swansea e Watford stanno seriamente pensando di acquistarlo in estate. Il terzino classe 2001, avrebbe il permesso di lavoro valido per l’Inghilterra e per questo farebbe gola a molti. Gli estimatori non mancano.