Calciomercato Roma, Zazzaroni sicuro: “Mourinho vuole restare ma chiede rinforzi mentre Dybala…”

La volontà di Josè Mourinho di rimanere alla Roma è sicuramente la notizia principale della giornata. Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ne ha parlato dettagliatamente ai microfoni di Centro Suono Sport.

La notizia della permanenza di Mourinho.

“La sua intenzione è quella, non sta rispondendo a nessun tipo di richiesta e la sua intenzione è quella di andare fino alla scadenza del contratto, magari avvicinandosi un pochino di più a Trigoria poi però bisogna essere in due: quindi vediamo come si comporta l’altro. Penso che lui sia contento di questa intenzione di Mourinho di restare, che è una cosa abbastanza anomala perché nella sua carriera per più di due anni una volta sola è rimasto, se non sbaglio al Porto”.

Non ci sono mutamenti per quanto riguarda la costruzione della squadra in vista del prossimo anno?

“Le condizioni devono essere un pochino migliori di quelle attuali. Non ha parlato tramite me. Io ho colto queste intenzioni. Bisogna capire come viene interpretato il terzo anno, come viene articolato, che tipo di operazioni… Ho anche spiegato che hanno cambiato la sede del ritiro estivo che sarà in Asia quindi non dipendeva dall’Algarve”.

“L’intenzione sua è quella di restare, di chiudere il contratto. Fino a poco tempo fa pensavo che servisse un allungamento del contratto, ovvero che l’idea di poter programmare per due anni e non solo per uno fosse una cosa più per Mourinho. Forse sarà anche il momento, perché il momento è molto particolare per la Roma che ha due obiettivi perseguibili. Inoltre la Roma sta vivendo una condizione non esattamente ideale perché già contro la Sampdoria mancherà tutta la difesa, ci sarà solo Smalling. Vuole dare stabilità, vuole dare certezze alla squadra di continuità”.