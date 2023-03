Inter, Calhanoglu si ferma: attesi esami strumentali

Il turco esce per un problema alla coscia sinistra che preoccupa Inzaghi

Brutta notizia in casa Inter che perde una delle pedine più importanti nel gioco di Inzaghi. Hakan Calhanoglu, difatti, è uscito per infortunio contro la Croazia chiedendo il cambio per un fastidio alla coscia sinistra.

Inter, tegola Calhanoglu

Il campione turco è uscito toccato l’inguine e gli esami strumentali delle prossime ore daranno modo di valutare l’entità del danno. Intanto Inzaghi dovrà seriamente pensare a trovare un’alternativa per il match contro la Fiorentina, dove il turco probabilmente sarà assente. Si punta a riaverlo al 100% per i match di Coppa Italia e Champions League.