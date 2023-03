Juventus, nessuna lesione per Kostic: sarà a disposizione per il Verona

Altro rientro importante per Allegri. Dopo lo spauracchio dell’infortunio di Filip Kostic in Nazionale, gli esami di oggi hanno confermato le buone sensazioni che aveva la Juve nei giorni scorsi. Il serbo, infatti, non ha riportato nessuna lesione con la visita effettuata questa mattina presso il JMedical.

Buone notizie per Allegri

Il numero 17, quindi, si unirà alla lista dei convocati per la sfida di sabato sera all’Allianz Stadium contro l’Hellas Verona. Gli altri due recuperi importanti per Allegri sono quelli che riguardano Alex Sandro e Fabio Miretti.