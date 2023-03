Lazio, Immobile sempre più vicino al rientro | Sarri spera

Ciro Immobile è sempre più vicino al rientro e a una convocazione da parte di Maurizio Sarri. L’attaccante della Lazio aveva subito, nella partita contro il Bologna, una lesione di primo grado al bicipite femorale, che sembra però sempre più da considerarsi una pratica chiusa, visto che il giocatore si è allenato per la seconda volta consecutiva in gruppo. Nel suo periodo di assenza la Lazio ha avuto due facce completamente differenti. Da un lato ha salutato l’obbiettivo Conference League, uscendo inspiegabilmente contro l’AZ Alkmaar; dall’altra parte, la squadra capitolina si è guadagnata il momentaneo secondo posto il classifica. Il ritorno del bomber di Torre Annunziata sarà quindi fondamentale per la squadra di Sarri, che ritrova oltre al suo capitano il suo leader e trascinatore.

La data del ritorno

La guarigione di immobile è ormai data per assodata, resta però da chiarirsi quando l’attaccante della nazionale italiana tornerà tra i convocati di Sarri. L’obbiettivo della società e del tecnico è quello di riavere il proprio leader già per la prossima sfida, quella contro il Monza, di domenica 2 aprile. Resta ancora da vedere se il giocatore partirà subito dal 1′ minuto oppure sarà lasciato inizialmente in panchina. Il ritorno di Immobile è sempre più vicino.