Milan, Tonali grato a Maldini | Le sue parole d’amore

In una intervista rilasciata a DAZN, Sandro Tonali ha parlato del suo rapporto con Paolo Maldini e di quanto li sia grato all’ex difensore rossonero.

Milan, Tonali: “Sarò sempre riconoscente”

“Maldini ha fatto tanto per portarmi qui, sia lui che Massara. Sarò sempre riconoscenti con loro per avermi dato questa possibilità”. Messaggio d’amore verso ii dirigenti, ma anche rispetto per la maglia che indossa e che dopo un avvio di questa esperienza non al top, adesso ha già da un anno in mano il centrocampo e non solo del Milan.