Roma, da ora in poi è vietato sbagliare

Domenica riprende il campionato della Roma, e con lei la volata finale verso gli obbiettivi ancora da conquistare, sia per questa stagione come l’Europa League, sia per la prossima stagione come il piazzamento in Champions League.

Roma, un solo obbiettivo contro la Sampdoria

Il mese di marzo è stato abbastanza complicato per la squadra di Mourinho. Se da un lato ci sono le vittorie contro Juventus e Real Sociedad, che l ha permesso il passaggio del turno in Europa League, dall’altra parte ci sono le sconfitte con Sassuolo e Lazio, senza contare la sconfitta con la Cremonese nell’ultimo giorno di febbraio. Domenica bisogna riprendere il cammino affrontando la Sampdoria in casa, con un solo vero risultato, quello della vittoria. La Roma ci arriverà con diverse assenze: squalificati Mancini, Ibanez, Kumbulla e Cristante oltre all’infortunato Karsdorp, ma questi non sono alibi per una squadra che deve essere tra le grandi del nostro campionato.