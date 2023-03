Calciomercato Inter, Dumfries via in estate: Marotta ha già il sostituto

Oltre a Skriniar, un giocatore nerazzurro che è quasi certo della propria partenza è Denzel Dumfries. L’ex PSV ha diverse estimatrici in Premier League e se dovesse arrivare l’offerta giusta ecco allora la cessione diventerebbe realtà. Marotta e Ausilio, nel frattempo, stanno valutando i possibili sostituti sulla corsia di destra per la prossima stagione.

Inter, L’erede lo “porta” Dzeko

Per la fascia destra, nelle ultime ore, è spuntato un connazionale di Dzeko. Si tratta di Jusuf Gazibegovic, 23enne bosniaco dello Sturm Graz capace di giocare su entrambe le corsie laterali. Diversi elementi possono spingere l’Inter a puntare su di lui: l’età, la possibilità di giocare sia in una difesa a quattro che come esterno a tutta fascia e il costo non eccessivo, un dettaglio che soprattutto l’Inter di quest’epoca non può trascurare.