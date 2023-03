Calciomercato Inter, tre nodi per il rinnovo di Bastoni | Le ultime

L’Inter è fiduciosa per il rinnovo di Bastoni: non è ancora arrivata la fumata bianca ma le parti si stanno avvicinando per raggiungere un accordo che possa soddisfare tutte le parti in causa. Al momento sono ancora molteplici i nodi da sciogliere per arrivare alla stretta di mano definitiva.

Mercato Inter, ingaggio e durata le questioni da risolvere per l’accordo

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il difensore non vorrebbe scendere sotto i 5,5 milioni di base fissa per l’ingaggio, con i bonus che lo porterebbero a sforare i 6 milioni. Ieri il club nerazzurro ne ha messi sul piatto 4,5, cui vanno aggiunti i premi di rendimento. In sintesi: la distanza, seppur ancora sostanziosa, appare colmabile. Ci sono poi altri due punti da dirimere: la durata dell’accordo (scadenza 2027 o 2028?) e la questione relativa alla partenza dell’adeguamento economico, se da quest’anno o dalla prossima stagione.