Calciomercato Juve, il francese non convince: la dirigenza riflette su Pogba

È stata una stagione tutt’altro che indimenticabile fino a questo momento per Paul Pogba. Il francese ha presenziato in gare ufficiali solo 20 minuti il 28 febbraio nel derby col Torino. Allegri e la dirigenza bianconera stanno iniziando a essere infastiditi dai continui acciacchi dell’ex United e starebbero valutando diverse opzioni sul ragazzo.

Tra la cessione in estate e il ridimensionamento dello stipendio

Difficile che la nuova proprietà della Juve riesca a cederlo in estate visto e considerato che ha altri tre anni di contratto e uno stipendio alto. Proprio sulla questione stipendio, però, la Vecchia Signora starebbe pensando a un ridimensionamento, cosa non graditissima dal ragazzo che non offre la propria volontà di questa opzione.