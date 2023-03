Il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno, di Di Maria è un nodo centrale per il calciomercato della Juventus. Ma si respira aria di positività tra le due parti.

Calciomercato Juventus, vicino il rinnovo per Di Maria

Nonostante la probabilità che il prossimo anno la Juventus non giochi la Champions League, secondo AS, il Fideo ha deciso di restare in bianconero un altro anno, rimandando così di un anno il ritorno in Argentina.