Calciomercato Juventus, occhi dalla Premier League sul centrocampista

La Juventus non vorrebbe privarsi di Adrien Rabiot: il centrocampista francese è in scadenza a fine stagione ma i bianconeri vogliono intavolare i discorsi per trovare un accordo su un rinnovo di contratto. Le questioni in ballo sono molteplici, tra cui soprattutto la situazione futura della Juventus per le note vicende giudiziarie.

Mercato Juventus, su Rabiot piomba il Liverpool

Come riporta la Gazzetta dello Sport, ieri c’è stato un primo incontro tra la dirigenza juventina e l’entourage del giocatore ma bisognerà far attenzione anche alla concorrenza della Premier, Liverpool in particolare che ha messo gli occhi sul nazionale francese.