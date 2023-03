Calciomercato Juventus, sirene turche per l’attaccante: gli aggiornamenti

Il mercato della Juventus non dorme mai. Tra rinnovi, possibili addii e nuovi acquisti i bianconeri decidono la strategia per creare la miglior rosa possibile. Il progetto è quello di puntare sui giovani di prospettiva come Fagioli, Miretti o lo stesso Kean. L’attaccante italiano è stato da poco riscattato dall’Everton per una cifra pari a 28mln di euro e su di lui è finita l’attenzione di due club turchi.

Juventus, Kean nel mirino di Galatasaray e Fenerbahce

Galatasaray e Fenerbahce hanno messo nel mirino Moise Kean per rinforzare le proprie rose. Il giovane talento sta trovando difficoltà a trovare spazio e tramite il suo agente ha fatto sapere che vuole più minutaggio. La sessione di mercato estiva sarà molto importante per il futuro del giocatore.