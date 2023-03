Calciomercato Lazio, Milinkovic la chiave per Zielinski | le ultime

L’apertura del centrocampista fa ben sperare

Archiviata la vittoria nel derby che di fatto ha consolidato il secondo posto in classifica, adesso la Lazio progetta e pensa alle prossime mosse da fare in sede di calciomercato. La squadra allenata da Sarri nonostante le rispettive eliminazioni in Coppa Italia e in Conference League, in campionato sta proseguendo a vele spiegate verso l’obiettivo dell’entrata in Champions. Manca ancora tempo è vero ed è pur vero che Lazio, Inter, Milan e Roma, stanno tutte lì in un fazzoletto di appena 5 punti ma ciò nonostante a fare la differenza sono proprio gli impegni stagionali. Le due squadre milanesi sono impegnate su altri fronti, Coppa Italia e Champions, mentre i giallorossi sono ancora in corsa in Europa League. Va da sè quindi che almeno in termini di risorse mentali e fisiche, gli sforzi dei biancocelesti si concentreranno unicamente nel discorso campionato. Ma in questi giorni ciò che maggiormente sta catalizzando l’attenzione in casa Lazio è la possibilità di poter portare in squadra un giocatore da sempre pupillo di mister Sarri, ossia Zielinski.

Calciomercato Lazio, ecco da dove prendere i soldi per arrivare al calciatore del Napoli

Il prezzo del valore del centrocampista militante nelle file partenopee, si aggirerebbe intorno ai 40 milioni. Almeno questo è quanto stabilito dal padron De Laurentis, il quale non sembrerebbe intenzionato a scendere neppure di mezzo centesimo. La Lazio dal canto suo ha la carta Milinkovic da poter giocare nel momento giusto. Il serbo, diventato ormai un giocatore di caratura mondiale, è da tempo seguito da tantissimi top club europei, primo fra tutti il Manchester United. Da una probabile sua cessione, nelle casse biancocelesti entrerebbero sicuramente almeno 40 milioni, cosa assicurata e ribadita più e più volte dall’agente del centrocampista, Mateja Kezman, vecchia gloria del calcio serbo. Ciò consentirebbe di conseguenza di tentare l’assalto a Zielinski, il quale a sua volta non ha mai nascosto il desiderio di essere nuovamente allenato da Sarri, aprendo così di fatto la possibilità al trasferimento.