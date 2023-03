Calciomercato Milan, sorpresa nel rinnovo di Giroud | I dettagli

Ancora Milan nel futuro di Olivier Giroud: il bomber francese ieri ha raggiunto l’accordo con i rossoneri per il prolungamento del contratto che lo legherà ai Campioni d’Italia fino al 2024. Le due parti hanno trovato l’intesa sulla base di un ingaggio di 3,8 milioni netti l’anno per l’attaccante 36enne.

Mercato Milan, opzione di rinnovo fino al 2025 per Giroud

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, non è finita qui: infatti non è da escludere che possa essere inserita anche l’opzione per allungare fino al 2025. Giroud ha sempre voluto rimanere al Milan e ormai manca solo la firma per far sì che ciò accada, solo questione di tempo.