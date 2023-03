Calciomercato Napoli, la colonna difensiva potrebbe lasciare

I suo agenti spingono per la cessione

Kim min-jae attualmente è il difensore del nostro campionato più desiderato d’Europa. La colonna coreana, autentico pilastro della retroguardia del Napoli, a detta dei suoi agenti nella prossima sessione di mercato estivo, potrebbe lasciare l’Italia per altre destinazioni. In pole position c’è il Psg che non ha mai fatto mistero del suo interesse per il ventiseienne asiatico. Il padron De Laurentis si aspetta quindi un’offerta di 60 milioni, cifra questa pattuita in precedenza. Se però da una parte i suoi procuratori spingono per la cessione, dall’altra la volontà del diretto interessato resta ferma. Kim vuole restare a Napoli, ama la città e la tifoseria e convincerlo a partire sarà un’impresa ardua.