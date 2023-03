Calciomercato Roma, Belotti in bilico: Tiago Pinto rivoluziona l’attacco

In attesa di capire gli sviluppi legati ad Abraham, Tiago Pinto sta valutando tutti i nomi possibili per l’attacco del prossimo anno. Secondo Calciomercato.com in casa Roma si rafforza l’idea Nzola dello Spezia: il club ligure valuta l’attaccante 18 milioni di euro con l’ad portoghese che sarebbe pronto a giocarsi proprio la carta Eldor Shomurodov, calciatore attualmente in prestito alla squadra ligure.