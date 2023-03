Calciomercato Roma, per la Joya futuro non del tutto scontato

L’argentino unico padrone del suo destino

Dato per rientrante oggi nella capitale dopo delle amichevoli disputate con la sua nazionale, Paulo Dybala adesso si ritroverà a decidere di quel che sarà il suo futuro. Arrivato la scorsa estate a parametro zero, l’argentino in questo lasso di tempo si è adattato benissimo al contesto romanista, anche se non è ancora del tutto paragonabile al Dybala visto in bianconero. Almeno alla sua prima versione. Motivo per il quale sia Mourinho sia Scaloni stanno agevolando il suo ritorno a quei livelli là. Ora però il ventinovenne si dovrà necessariamente concentrare su quel che sarà il suo futuro. Se sarà con la casacca giallorossa oppure no.

Calciomercato Roma, i segnali che lasciano ben sperare

Tutto ruota intorno ad una clausola contrattuale, volutamente fatta mettere da Dybala stesso, che prevedrebbe di andare via ad una cifra alla portata in caso di problemi. Fortunatamente per la Roma però problemi non sembrerebbero esserci, anzi la possibile permanenza di Mourinho sulla panchina giallorossa, invoglierebbe la Joya a continuare insieme. Contatti tra staff dirigenziale ed agente del calciatore ancora non ci sono stati ma inevitabilmente un confronto avverrà soprattutto per discutere su un nuovo contratto. La società deve sbrigarsi perché Dybala oggi percepisce 4,5 milioni di euro ed ha una clausola da 12 milioni di euro valida solo per l’estero. Numeri irrisori che potrebbero fa gola ad altri club europei.