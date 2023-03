D’Ambrosio: “Non volevamo il derby in Champions ma il Napoli è fortissimo. E sul campionato..”

Intervenuto al Premio Amico dei Bambini organizzato dall’Aldini, Danilo D’Ambrosio ha parlato del momento nerazzurro e non solo.

D’Ambrosio: “Vogliamo sempre vincere”

Queste le sue parole: Vi auguravate il derby in Champions? Una vale l’altra a questo punto, sono tutte squadre forti. Si punta sempre a fare grandi risultati e grandi partite. Il risultato è non male. Siamo realisti, altre squadre hanno qualcosa in più di noi. Con il Benfica ce la giochiamo. Alti e bassi? Gli impegni a questi livelli sono sempre tanti. E quando giochi devi sempre vincere, anche un pari con l’Inter è una sconfitta. Non c’è una formula matematica, abbiamo fatto riunioni su riunioni. Cerchiamo di fare il meglio sempre, di partita in partita. Cosa abbiamo pensato quando abbiamo battito il Napoli? Lo dicono i numeri: il Napoli quest’anno è forte e non si può dire il contrario se a parlare sono i numeri. Abbiamo pensato quando li abbiamo battuti che siamo una squadra forte. Gli alti e bassi non ci hanno permesso di restare incollati al primo posto che era quello che volevamo a inizio campionato», ha spiegato il difensore nerazzurro.

«Sogno Champions? Alla finale ci si può arrivare, quando giochi con questa maglia cerchi di arrivare il più alto possibile. Il sogno c’è, ma c’è differenza con gli obiettivi. Per quelli devi faticare e sarà quello che dovremo fare in queste partite. Amici che ti prendono in giro per questo momento? A Napoli torno nel 2025 se dovesse succedere (ride.ndr). Abbiamo perso già diverse cene e sono da pagare, già mi stuzzicavano a dicembre. Osihmen? Un grande attaccante, oggettivamente. Ha fame voglia e corsa, non si ferma mai e per i difensori è un attaccante scomodo», ha concluso il calciatore.