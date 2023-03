Inter, distrazione muscolare per Calhanoglu | Il comunicato ufficiale

Come anticipato in mattinata, il calciatore turco, infortunatosi in Nazionale, Hakan Calhanoglu si è sottoposto ad esami per capire l’entità dell’infortunio. Ecco arrivato il comunicato ufficiale dell’Inter.

Inter, il comunicato ufficiale dell’Inter

“Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.