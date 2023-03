Dopo i tanti problemi, si è fermato di nuovo Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, che aveva patito un piccolo stop in Nazionale ha riportato un infortunio alla coscia e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Un altro problema in più per Pioli anche se lo svedese non avrebbe giocato il doppio confronto di Champions League contro il Napoli. Questa la conferma di Sky Sport.