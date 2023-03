Roma, parla Totti: “Come fai sbagli in questa città”

In una intervista ai microfoni di Sky Sport, Francesco Totti ha parlato del momento della Roma e del lavoro che sta svolgendo Mourinho nella capitale.

Roma, Totti: “Mourinho può vincere la coppa”

“Mourinho è la chiave per aprire un portone. Come fai sbagli in questa città. Quando c’era Zeman si diceva che la Roma fosse troppo offensiva. Contano solo i risultati, la Roma ai quarti di Europa League, quinta in campionato e può arrivare in zona Champions. Contro la Sampdoria è una gara importante per entrambe le squadre, potrà succedere di tutto. Quando ci giocavo contro spesso segnavo, speriamo che anche Belotti e Abraham possano fare dei gol nelle prossime giornate”.